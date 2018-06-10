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10.06.2018 10:20

Путин о предложении вернуть Россию в «восьмёрку»: Мы из неё не выходили

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров на саммите ШОС в Китае прокомментировал предложение президента США Дональда Трампа вернуть Россию в состав G8.

«Что касается возврата России в «восьмёрку», мы из неё не выходили. Коллеги в своё время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть, у нас, в Москве»,  - цитирует 10 июня главу государства RT.

Он подчеркнул, что по данным МВФ, «по паритету покупательной способности» страны Шанхайской организации сотрудничества уже больше, чем страны «семёрки».

Ранее Трамп отметил, что Россия должна быть за столом переговоров G7. Позднее премьер Италии Джузеппе Конте поддержал идею американского президента.


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