Американский беспилотник 11 часов проводил разведку у границ России

Стратегический беспилотник Военно-воздушных сил США RQ-4B Global Hawk провел разведку у западных границ России. Об этом 10 июня сообщает мониторинговый ресурс CivMilAir в Twitter.

Дрон с бортовым номером 10-2043 провел в воздухе более 11 часов. Находясь в воздушном пространстве Литвы на высоте 16 тысяч метров, беспилотник проводил разведку возле Калининградской, Ленинградской и Псковской областей, а затем ушел в Польшу.

В середине мая аналогичный беспилотник проводил разведку рядом с границей России в Белгородской области и над линией разграничения сторон конфликта в Донбассе.

