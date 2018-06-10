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Общество
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10.06.2018 10:00

Самолёт из КНДР в полёте сменил курс и номер рейса. На борту может быть Ким Чен Ын

Самолет китайской авиакомпании Air China, на борту которого предположительно находится северокорейский лидер Ким Чен Ын, во время полета сменил курс и номер рейса. Лайнер Boeing-747 вылетел из Пхеньяна по маршруту CA122 в Пекин, но при подлете к столице Китая сменил номер рейса на CA61 до Сингапура.

Как 10 июня сообщает Lenta.ru со ссылкой на южнокорейское агентство «Ренхап», доподлинно неизвестно, находится ли лидер Северной Кореи на борту, но вполне вероятно, что Ким Чен Ын таким образом отправился на саммит с президентом США Дональдом Трампом. Ранее президент США после короткого возвращения с саммита «Группы семи» в Канаде снова сел в самолет и отправился в Сингапур.

В свою очередь, японский телеканал NHK сообщил о вылете из Пхеньяна правительственного самолета Ил-62 авиакомпании Air Koryo, однако оговаривается, что также нет достоверной информации о пассажирах этого рейса.

По мнению наблюдателей, в поездке в Сингапур должны участвовать по меньшей мере два лайнера из КНДР.

Саммит лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом должен состояться в Сингапуре 12 июня. О первоначальной договоренности лидеров двух стран встретиться было объявлено 10 мая, но спустя две недели Трамп сообщил об отмене этого мероприятия. Еще через неделю хозяин Белого дома заявил, что встреча все-таки состоится. Темой переговоров должна стать денуклеаризация Корейского полуострова.


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