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Русфонд
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10.06.2018 09:16

Помогите Даниле избавиться от опухоли

У маленького Данилы обнаружили злокачественную опухоль головного мозга. Малыш уже перенёс операцию и сейчас проходит курс химиотерапии. После этого по протоколу лечения необходимо облучение. Врачи настоятельно рекомендуют протонное – это один из самых эффективных и щадящих способов воздействия на опухоли. Особенно для маленького организма. Но процедура стоит немалых денег, которых нет у родителей Данилы.
Помогите Даниле избавиться от опухоли

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Данила Стрыжков, 2 года.

Злокачественная опухоль головного мозга – анапластическая эпендимома.

Требуется протонная терапия. Не хватает 486 461 руб.

«Осенью прошлого года у Данилы начались приступы рвоты. Врачи сначала предполагали вирусную инфекцию, потом нашли гнойный менингоэнцефалит (воспаление оболочек и вещества головного мозга). Лечение антибиотиками помогло, но ненадолго – приступы рвоты возобновились. Сын стал пошатываться при ходьбе, появилось дрожание глазных яблок, сильные головные боли.

Сделали МРТ, и оказалось, у Данилы в голове огромная опухоль. Наша жизнь кардинально изменилась – теперь все подчинено лечению Данилки.

В московской клинике сына прооперировали, опухоль удалили, но не полностью, так как опасно – рядом жизненно важные зоны мозга. Потом была химиотерапия.

И вот сейчас по протоколу лечения необходимо облучение. Но, по мнению специалистов, гораздо эффективнее для детей протонная терапия, которая убивает только клетки опухоли, не воздействуя на окружающие ткани. Сейчас такое лечение доступно в Медицинском институте имени Березина Сергея (МИБС) в Санкт-Петербурге. Там готовы принять сына. Сейчас Данила заканчивает химию в Центре имени В.А. Алмазова, и сразу надо будет начинать протонное облучение. Но оплатить курс лечения нужно самим, а таких денег у нас с женой нет. Пожалуйста, помогите!» Александр Стрыжков, Самара, Самарская область.

Заведующий отделением радиационной терапии Центра протонной терапии МИБС Николай Воробьев (Санкт-Петербург):

«Даниле с учетом возраста и расположения опухоли вблизи жизненно важных структур мозга рекомендовано проведение курса лучевой терапии. Наиболее предпочтительным является протонное облучение – это один из самых эффективных и щадящих способов воздействия на опухоли. Облучение протонами менее травматично для окружающих здоровых тканей мозга, что особенно важно при лечении детей. Риск побочных эффектов и рецидивов при этом виде терапии минимальный».

Контакты для оказания помощи:

8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

WWW.RUSFOND.RU/SPB

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ:

Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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