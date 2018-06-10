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16:12 10.06.2018
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16:05
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15:58
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15:27
Арестованные по «кокаиновому делу»: Мы простые граждане, живём на одну зарплату
15:12
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14:51
В Петербурге будет тепло и дождливо
14:31
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В Петербурге задержали настырного «минёра»
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10:42
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10.06.2018 13:20

Пациенты детской больницы им. Раухфуса возьмутся за мелки

В День России – 12 июня, ровно в полдень, на территории Детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий им. К. А. Раухфуса пройдет акция «Россия – это мы».

Акция является всероссийской и организована командой «Молодёжки ОНФ» . При участии активистов маленькие пациенты больницы цветными мелками создадут масштабный рисунок государственного флага Российской Федерации.

Также малышам предложат написать слова, с которыми участники мероприятия ассоциируют слово «Родина».


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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