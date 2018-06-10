Пациенты детской больницы им. Раухфуса возьмутся за мелки

В День России – 12 июня, ровно в полдень, на территории Детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий им. К. А. Раухфуса пройдет акция «Россия – это мы».

Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.