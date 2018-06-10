Пациенты детской больницы им. Раухфуса возьмутся за мелки
В День России – 12 июня, ровно в полдень, на территории Детского городского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий им. К. А. Раухфуса пройдет акция «Россия – это мы».
Акция является всероссийской и организована командой «Молодёжки ОНФ» . При участии активистов маленькие пациенты больницы цветными мелками создадут масштабный рисунок государственного флага Российской Федерации.
Также малышам предложат написать слова, с которыми участники мероприятия ассоциируют слово «Родина».