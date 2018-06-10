Премьер Канады: Мы не заинтересованы в возвращении России в G8

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сказал, что его страна в данный момент не заинтересована в возврате России в G8, о котором ранее говорил президент США Дональд Трамп, передает Reuters.

«Это не то, в чем мы в настоящий момент заинтересованы — возвращении России в этот формат», — сказал Трюдо. Это заявление Трюдо сделал по итогам саммита G7.

Канадский министр иностранных дел Христя Фриланд подтвердила , что во время саммита прошли переговоры по возвращению России в G8, однако они состоялись в неофициальной обстановке.

На саммите президент США Дональд Трамп заявил о том, что Рф необходимо вновь включить в клуб основных стран мира. Ему возразила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Трамп досрочно покинул саммит, сославшись на предстоящую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, хотя она запланирована на 12 июня.