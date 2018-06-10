Пожар в торговом центре в Ломоносове ликвидировали

К одиннадцати вечера пожар в торговом центре «Меншиков-холл» в Ломоносове полностью ликвидировали. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС Петербурга 9 июня.

По предварительной информации, к возгоранию привело нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ. На кровле воспламенился битум.

Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Пострадали кровля и второй этаж.

Возгорание в торговом центре на улице Кронштадтской произошло около 17.00. Пожар тушили по третьему рангу сложности. К семи вечера огонь удалось локализовать. В борьбе с пламенем задействовали 32 расчёта и около 150 человек.

Часть здания, где произошло ЧП, находится на реконструкции и посетителей не принимала. Пострадавших в результате инцидента нет.