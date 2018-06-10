Пресса США вновь обвинила Facebook в "сливах" данных пользователей

Facebook поддерживал секретные партнерские соглашения с несколькими крупными компаниями, предлагая им специальный доступ к пользовательским записям. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на документы суда.

По данным издания, «белые списки» давали возможность некоторым корпорациям получать дополнительную информацию о друзьях зарегистрированных юзеров, включая номера их телефонов. Среди компаний-партнеров, предположительно, значатся Royal Bank of Canada и Nissan Motor Company.

Журналисты отмечают, что Facebook обещала отключить доступ к этим специальным записям еще в 2015 году, однако не сдержала слово. Вице-президент компании по взаимодействию с партнерскими продуктами Име Арчибонг (Ime Archibong) заявил изданию, что соцсеть действительно дала нескольким компаниям «кратковременные расширения» для этих данных. Однако в остальном никаких поблажек не было, заявил Арчибонг.

Ранее разработчиков Facebook обвинили в тайной передаче пользовательских данных производителям смартфонов. По данным журналистов, соцсеть сформировала партнерские отношения с 60 компаниями.

В апреле 2018 года СМИ узнали о масштабной утечке пользовательских данных: под угрозой оказалась информация о 87 миллионах зарегистрированных в Facebook людей. Основатель соцсети Марк Цукерберг на допросе в конгрессе США заявил, что он сам также пострадал от утечки.