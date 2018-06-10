Лидеры G7 согласовали итоговое коммюнике саммита

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о том, что членам G7 удалось согласовать итоговое коммюнике саммита, завершившегося на канадском курорте Ла Мальбе в провинции Квебек. Об этом он заявил в субботу на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи.

"Мы выпустили итоговое коммюнике от имени всех стран", – сказал он, говоря о результатах встречи на высшем уровне на правах главы правительства страны, председательствующей в G7.

Трюдо добавил, что лидеры Группы семи договорились о создании механизма быстрого реагирования на деятельность враждебных государств.

"Мы взяли на себя обязательство предпринимать конкретные действия для защиты наших демократических систем от иностранных угроз и проводить скоординированные мероприятия по выявлению тех, кто будет делать нам больно", – отметил Трюдо, подводя итоги встречи на высшем уровне на правах главы правительства страны, председательствующей в G7.

В неформальное объединение входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

На саммите президент США Дональд Трамп заявил о том, что Рф необходимо вновь включить в клуб основных стран мира. Ему возразила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Трамп досрочно покинул саммит, сославшись на предстоящую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, хотя она запланирована на 12 июня.