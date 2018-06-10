Еще
00:42 10.06.2018
Новость часа
09/06
На севере Петербурга электричка насмерть сбила мужчину
Пришлите свою новость!
00:39
Пожар в торговом центре в Ломоносове ликвидировали
00:24
Пресса США вновь обвинила Facebook в "сливах" данных пользователей
00:04
Лидеры G7 согласовали итоговое коммюнике саммита
09/06
В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафов для банков за сомнительные операции
09/06
На севере Петербурга электричка насмерть сбила мужчину
09/06
Производитель брони для «Арматы» из-за ЧМ-2018 урезает зарплаты и увольняет рабочих
09/06
Оставшиеся без Олимпиады спортсмены получили автомобили BMW
09/06
Фестиваль болельщиков закончится «Несчастным случаем»
09/06
Сборная Аргентины прилетела в Москву
09/06
Премьер Канады: G7 направит $2,9 млрд на улучшение образования женщин во всем мире
09/06
Российская компания закупит украинские колеса для вагонов из-за дороговизны отечественных
09/06
Иванович забил гол Боливии за сборную Сербии
09/06
Автобус со школьниками упал в овраг на Гомборском перевале в Грузии
09/06
Европарламент призвал президента Украины Порошенко возглавить гей-парад в Киеве
09/06
Футбольная сборная Саудовской Аравии прилетела в Петербург
09/06
Предприниматель, участвовавший в хищении 46 млн «Ленэнерго», попал под амнистию
09/06
У замглавы жилищного комитета изъяли личные вещи в ходе обыска
09/06
Пожар в торговом центре в Ломоносове локализован
09/06
Хельсинки на день превратился в Бразилию
09/06
Вышел сборник избранных стихов Виктора Ширали
09/06
«Фонтанка» за 60 секунд — 4-9 июня
09/06
Смольный снес ярмарку и три летних кафе
09/06
Валерий Карпин поддержал сборную усами
09/06
Спрятанных в областном лесу детей вывезли в город чиновники Смольного
09/06
Площадь пожара в Ломоносове возросла до 400 квадратных метров
09/06
Детям устроили девятичасовую прогулку по лесу из-за прокурорской проверки в лагере под Петербургом
09/06
Китайский лидер подарил Путину нижэньчжан с лицом президента России
09/06
Жирков продлил контракт с «Зенитом» на год
09/06
В Ломоносове горит торговый центр прямо напротив вокзала
09/06
В финской Котке откапывают 200-летнюю стену российского форта
09/06
После разговора Путина с Порошенко Москалькова посетит на Украине четверых обвиняемых в госизмене
09/06
Скончалась актриса Татьяна Малыщицкая
09/06
Смольный просит петербуржцев не бояться агрессивных ворон: страх их раззадоривает
09/06
В Антарктиде пройдет гей-парад
09/06
СМИ: ВТБ, Сбербанк и другие госзаказчики потратили 200 млн на билеты на чемпионат мира
09/06
Уволенный главред Forbes Усков подает в суд на работодателя: "На этот раз моя византийская натура осталась с носом"
09/06
В петербургской больнице закрыли 4 отделения из-за кори: медиков прививают, пациентов — проверяют
09/06
В Финляндии ищут родственников погибших сто лет назад «красных»
09/06
Возглавляющий поликлинику депутат-единорос оштрафован на 18 млн за откат
09/06
Депутат ЗакСа предложил создать медцентр для тяжелобольных бездомных
09/06
«Маршалы» ФСИН поздравили наркодилера песней «Сектора Газа»
09/06
Монеточка вернётся в Петербург на VK Fest
09/06
Путин потребовал от Порошенко освободить российских журналистов
09/06
Арест Павленского бессрочно продлили во Франции
09/06
Пулковские астрономы будут наблюдать за звездами из Кисловодска
09/06
Петербуржцы страдают ожирением и травятся алкоголем чаще, чем жители других регионов
09/06
В Омске уволили учительницу за фото в купальнике
09/06
Туалетные ароматы испортили утро жителям Бармалеевой
09/06
В Ботаническом саду цветут Аркадий Гайдар и Джокер
09/06
Разработчики объявили о слиянии браузеров Tor и Firefox
09/06
На перекрестке Северного и Руставели грузовик «догнал» трамвай: есть пострадавший
09/06
Триумфатор Кубка России по футболу, клуб «Тосно» закрывается
09/06
Минюст требует в суде ликвидации петербургского Союза художников
09/06
Больше всех от глобализации выиграли Швейцария, Япония и Финляндия
09/06
Мусор мундиаля в Петербурге уместят в 15 тысяч мешков
09/06
У посольства РФ в Нидерландах установили пустые стулья в память о сбитом над Донбассом "Боинге"
09/06
Прокуратура не нашла следов вандализма в надписи «Нет фан-зоне» на указателе к мундиалю
09/06
Возле Адмиралтейства сломался фонтан, когда починят - неизвестно
09/06
Путин о преемнике: Нужно следить за молодыми губернаторами, они не просто симпатичные, но и профессиональные
09/06
Смольный отдал под отель участок в Калининском районе, где жители просили разбить сквер
09/06
«Кто-то съел Майдан, кто-то выпил Крым»: вышел новый альбом ДДТ
09/06
Санкт-Петербург назван лучшим городом - организатором ЧМ-2018
09/06
«Интурист» отменяет полетную программу в Анталью из Петербурга
09/06
Петербуржцев решили спасти от нелегальных маршруток "в преддверии мундиаля"
09/06
Песков: Вена может стать местом встречи Путина и Трампа
09/06
В Пушкине будут судить лжеполицейских, приковавших бизнес-леди наручниками к батарее
09/06
В Великобритании в церемонии выноса знамени впервые примет участие сикх в тюрбане
09/06
Суд в Петербурге оштрафовал дальнобойщиков-иноагентов на 400 тысяч
09/06
Василий Уткин будет комментировать ЧМ-2018 на Первом, пока не выгонят
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
10.06.2018 00:04

Лидеры G7 согласовали итоговое коммюнике саммита

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о том, что членам G7 удалось согласовать итоговое коммюнике саммита, завершившегося на канадском курорте Ла Мальбе в провинции Квебек. Об этом он заявил в субботу на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи.

"Мы выпустили итоговое коммюнике от имени всех стран", – сказал он, говоря о результатах встречи на высшем уровне на правах главы правительства страны, председательствующей в G7.

Трюдо добавил, что лидеры Группы семи договорились о создании механизма быстрого реагирования на деятельность враждебных государств.

"Мы взяли на себя обязательство предпринимать конкретные действия для защиты наших демократических систем от иностранных угроз и проводить скоординированные мероприятия по выявлению тех, кто будет делать нам больно", – отметил Трюдо, подводя итоги встречи на высшем уровне на правах главы правительства страны, председательствующей в G7.

В неформальное объединение входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

На саммите президент США Дональд Трамп заявил о том, что Рф необходимо вновь включить в клуб основных стран мира. Ему возразила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Трамп досрочно покинул саммит, сославшись на предстоящую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, хотя она запланирована на 12 июня.

 


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
09.06.2018 20:00

Получено разрешение на строительство паркинга

В мае, параллельно со стартом продаж нового малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 4», ООО «Терминал-Ресурс» получило разрешение на строительство паркинга с пристроенными помещениями, предназначенными для размещения магазина.
«Главстрой-СПб»
07.06.2018 16:10

«Главстрой-СПб» открыл продажи старт-квартир в ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой-СПб» вывела в продажу новый корпус на 687 квартир в рамках четырнадцатой очереди жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе. Минимальная стоимость жилья – от 1,9 млн рублей. Впервые покупателям будут предложены старт-квартиры для молодых семей.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
21.05.2018 16:47

Завершен очередной этап благоустройства проекта «На Царскосельских холмах»

В Пушкинском районе на территории проекта «На Царскосельских холмах» окончены работы очередного этапа по благоустройству дорог, тротуаров, освещения на улицах Кокколевская и Переведенская (проходит от Кокколевской до Сарицкой улицы, параллельно Петербургскому шоссе)
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Спрятанных в областном лесу детей вывезли в город чиновники Смольного
Китайский лидер подарил Путину нижэньчжан с лицом президента России
После разговора Путина с Порошенко Москалькова посетит на Украине четверых обвиняемых в госизмене
Путин потребовал от Порошенко освободить российских журналистов
Путин о преемнике: Нужно следить за молодыми губернаторами, они не просто симпатичные, но и профессиональные
Песков: Вена может стать местом встречи Путина и Трампа
Китайский лидер оценил баню от Путина: Это просто уникальный дом
Путин вместе с Си Цзиньпином приготовил гоубули
МИД Канады: вопрос о возвращении РФ в G7 обсуждается
Меркель ещё раз выступила против возвращения России в G8
Сколько стоит упаковать чемоданы чиновников
Оскар Стенстрём: Шведам стоит запастись бутылкой чего-нибудь… русского
Сколько заработали на петербургской культуре
Володя не устал. "Прямая линия" - 2018 - не космос, но предчувствие
«Поддельный Мюльберг», или Атака анонимов на Госстройнадзор
Музей Стругацких в Пулково, интеллигентные баттлы и музыка в Крыму: на что потратят президентские гранты в Петербурге
«Когда Путин стал президентом, возле нашего клуба асфальт положили»
Тренажеры для чиновников и депутатов
Дмитрий Медведев пересадил своих подчиненных в новом порядке
Статус владельцев кабинета в «Невской ратуше» определит пол
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Ботаническом саду цветут Аркадий Гайдар и Джокер

Футбол на глубине 65 метров: на «Международной» ночью забивали голы

Путин вместе с Си Цзиньпином приготовил гоубули

Новости компаний
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
09.06.2018 20:00
Получено разрешение на строительство паркинга
В мае, параллельно со стартом продаж нового малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 4», ООО «Терминал-Ресурс» получило разрешение на строительство паркинга с пристроенными помещениями, предназначенными для размещения магазина.
«Главстрой-СПб»
07.06.2018 16:10
«Главстрой-СПб» открыл продажи старт-квартир в ЖК «Северная долина»
Компания «Главстрой-СПб» вывела в продажу новый корпус на 687 квартир в рамках четырнадцатой очереди жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе. Минимальная стоимость жилья – от 1,9 млн рублей. Впервые покупателям будут предложены старт-квартиры для молодых семей.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
21.05.2018 16:47
Завершен очередной этап благоустройства проекта «На Царскосельских холмах»
В Пушкинском районе на территории проекта «На Царскосельских холмах» окончены работы очередного этапа по благоустройству дорог, тротуаров, освещения на улицах Кокколевская и Переведенская (проходит от Кокколевской до Сарицкой улицы, параллельно Петербургскому шоссе)
Setl City
18.05.2018 12:13
«Петербургская Недвижимость» вывела на рынок ЖК «Фортеция. Жизнь на побережье»
«Петербургская Недвижимость» начала реализацию нового жилого комплекса от девелопера Setl City – «Фортеция. Жизнь на побережье», который расположится на берегу Финского залива в Кронштадте.
Компания Л1
15.05.2018 15:00
15 мая компания Л1 празднует свой день рождения
Компании Л1, одному из старейших застройщиков Петербурга, 15 мая исполняется 26 лет.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
11.05.2018 20:00
В офисе «Терминал-Ресурс» состоится презентация нового жилого комплекса
О скидках на старте продаж пойдет речь на презентации нового ЖК «Образцовый квартал 4», которая состоится 18 мая 2018 года для агентств недвижимости. Принять участие в презентации может любой представитель АН, отправив заявку по адресу sales@naholmah.ru до 16 мая
Автор фото Виктор Котов
07.05.2018 10:10
Блокадная музыкальная школа готовится к 100-летнему юбилею
Музыкальная школа имени Н. А. Римского-Корсакова, что на Думской улице, 21 мая отпразднует 100-летний юбилей в Большом зале филармонии.
RBI
26.04.2018 11:34
Ultra City – инвестиционно привлекательный жилой комплекс Приморского района
У недвижимости в жилом комплексе компании «Северный город» наиболее высокий потенциал доходности среди всех проектов, которые реализуются в Приморском районе Петербурга. Таковы данные рейтинга, составленного экспертами инвестиционной компании Е3 Investment.
Вера Сережина, директор управления стратегического маркетинга Группы RBI
25.04.2018 16:01
Пора покупать? Что происходит на рынке недвижимости Петербурга
Главное, на что обращают внимание эксперты сферы строительства и недвижимости, подводя итоги первого квартала 2018 г., – хороший спрос, нетипичный для начала календарного года.
pixabay.com
25.04.2018 11:13
Дачники, не передающие показания счетчиков, могут остаться без света
Компания «ТНС энерго Великий Новгород» в очередной раз напоминает сезонно проживающим потребителям-дачникам, имеющим дачи в Новгородской области о необхо-димости ежемесячной передачи показаний приборов учета электроэнергии
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.