В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафов для банков за сомнительные операции

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предполагает наделение Банка России правом штрафовать недобросовестные банки на сумму до 1% от их собственных средств (капитала). Документ размещен в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности (АСОЗД).

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сейчас, согласно федеральному закону, максимальный размер штрафа ограничен и колеблется в диапазоне от 0,1% минимального размера уставного капитала кредитной организации (от 90 тыс. до 1 млн. руб. в зависимости от вида лицензии на осуществление банковских операций) до 1% процента размера оплаченного уставного капитала (от 900 тыс. до 10 млн руб.).

Авторы законопроекта указывают, что, как показывает надзорная практика ЦБ, применение меры в виде штрафа в его действующем размере не достигает цели адекватного воздействия на банки, в деятельности которых выявлены системные ошибки, приводящие к проведению клиентами сомнительных операций. Подчеркивается, что издержки, которые несут недобросовестные кредитные организации по оплате штрафов, не перекрывают получаемой такими кредитными организациями выгоды от проведения их клиентами сомнительных операций.

В свою очередь, практика применения зарубежными регуляторами финансовых рынков мер к кредитным организациям свидетельствует, что в отличие от Банка России указанные регуляторы не ограничены в размере налагаемого штрафа на поднадзорные субъекты. Они также не связаны какими-либо дополнительными условиями, при которых штраф может быть наложен.

«В целях повышения эффективности воздействия со стороны Банка России на недобросовестные кредитные организации путем обеспечения соизмеримости штрафа, налагаемого Банком России на нарушающие требования законодательства Российской Федерации кредитные организации, с выгодой, получаемой ими от проведения их клиентами сомнительных операций, законопроект наделяет Банк России правом налагать на такие кредитные организации штраф в размере до 1% размера собственных средств (капитала) кредитной организации», — говорится в пояснительной записке.

По словам авторов данного документа, законопроект обеспечить дифференцированный подход при применении Банком России мер – в первую очередь, по отношению к крупным и финансово устойчивым кредитным организациям, побуждая их к безусловному исполнению требований законодательства РФ и Банка России. Реализация проекта закона также позволит обеспечить применение ЦБ в своей надзорной деятельности санкции в виде ограничений и запретов в качестве крайних мер, способствуя, тем самым, снижению оттока клиентов из кредитных организаций, и, как следствие, снижению риска потери ими деловой репутации.