Производитель брони для «Арматы» из-за ЧМ-2018 урезает зарплаты и увольняет рабочих

На задержки зарплаты и массовые увольнения пожаловались рабочие волгоградского металлугического завода «Красный Октябрь», который производит броню для танков «Армата». Предприятие частично приостановило работу из-за чемпионата мира по футболу, что привело к финансовым потерям.

Как пишет РБК 9 июня, профсоюз «Красного Октября» отправил письма президенту Владимиру Путину и его полпреду в Южном федеральном округе Владимиру Устинову.

В обращениях говорится, что на предприятии складывается «катастрофическая обстановка», уволены три тысячи сотрудников, зарплата выплачиваются не полностью и с задержками, приостановлена деятельность сталеплавильных цехов, под угрозой срыва находится и государственный оборонный заказ. Руководство «Красного Октября» уведомило сотрудников, что два электросталеплавильных цеха будут остановлены с 25 мая по 25 июля. Пауза связана с чемпионатом мира по футболу. Ране ФСБ потребовала приостановить работу опасных производств в 11 регионах на время мундиаля.

Работники предприятия готовятся выйти на митинг.

Основанный в 1987 году «Красный Октябрь» — один из крупнейших в России заводов по выпуску спецсталей. Предприятие производит броневую сталь для бронетанковой техники «Армата».