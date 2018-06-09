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09.06.2018 23:19

Оставшиеся без Олимпиады спортсмены получили автомобили BMW

Российские спортсмены, не приглашенные на Игры-2018 от Международного олимпийского комитета (МОК), получили призовые автомобили. Об этом на своих страницах в Instagram сообщили сами атлеты.

Новыми машинами BMW похвастались шорт-трекист Руслан Захаров, конькобежцы Ольга Фаткулина и Елизавета Казелина, скелетонистка Елена Никитина и другие.

После завершения Олимпиады в Пхенчхане российским победителям и призерам Игр получили в подарок от государства новые автомобили BMW. Изначально планировалось, что олимпийские чемпионы получат BMW X6, серебряные призеры Игр — X5, бронзовые — X4. На деле BMW X6 среди призовых машин не оказалось, обладатели золотых медалей довольствовались моделью X5, за серебро и бронзу награждали менее мощными X4.

В Олимпидае-2018 принимали участие только российские спортсмены, получившие приглашение МОК. Еще до начала Игр комитет дисквалифицировал Олимпийский комитет России (ОКР) из-за допингового скандала, в результате чего отечественные спортсмены выступали в Пхенчхане под нейтральным флагом. После окончания Игр членство ОКР в МОК было восстановлено.

Источник: Лента.ру


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