Премьер Канады: G7 направит $2,9 млрд на улучшение образования женщин во всем мире

Лидеры стран Группы семи на саммите в Ла Мальбе приняли решение направить 3,8 млрд канадских долларов (более $2,9 млрд) на различные программы по повышению возможностей получения качественного образования женщинами в кризисных и бедных странах. Об этом говорится в заявлении, распространенном 9 июня пресс-службой премьер-министра Канады Джастина Трюдо, сообщает ТАСС.

"Канада вместе со странами ЕС, Германией, Японией, Соединенным Королевством и Всемирным банком сегодня объявляют об инвестициях в размере почти 3,8 млрд канадских долларов, которые призваны заложить фундамент для устранения барьеров и улучшения доступа к получению качественного образования во всем мире", – отмечается в документе. В нем подчеркивается, что это крупнейшие инвестиции в образование женщин и девочек в кризисных и конфликтных странах.

"Гендерное равенство является одним из основных прав человека и главным приоритетом Канады во время ее председательства в Группе семи", – подчеркивается в заявлении.

"Мы должны работать вместе, чтобы убедиться в том, что все женщины и девочки имеет доступ к получению качественного образования и современных навыков", – заявил Трюдо. Он выразил уверенность, что образование может изменить жизнь женщин и девочек к лучшему.

Стоит заметить, что население Земли составляет более 7 млрд человек, больше половины его составляют женщины. Таким образом, страны "большой семерки" готовы вложить в образование каждой из представительниц прекрасного пола примерно три четверти доллара.