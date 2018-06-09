Российская компания закупит украинские колеса для вагонов из-за дороговизны отечественных

Цельнокатаные колеса для железнодорожных вагонов закупит «Первая грузовая компания» у дочки украинской группы «Интерпайп». Сумма контракта составит 470 млн рублей.

Об этом 9 июня пишет «Лента.ру» со ссылкой на «Интерфакс». По данным источника издания, российской компании пришлось обратиться за помощью к украинскому транспортному рынку, так как отечественные колёса дороже и предложение их ограничено. «Первая грузовая компания» — крупнейший в России оператор железнодорожных перевозок. В его управлении находятся более 120 тысяч вагонов. Компания работает также в странах СНГ и в Финляндии.

21 марта Украина прекратила экономическое сотрудничество с Россией. В Киеве тогда заявили, что Россия с конца 2015 года «последовательно осуществляет торговую и транзитную агрессию по Украине».