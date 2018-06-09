Иванович забил гол Боливии за сборную Сербии

Сборная Сербии разгромила Боливию (5:1) в последнем товарищеском матче перед ЧМ-2018. Один из голов забил защитник "Зенита" Бранислав Иванович. Ему удался эффектный удар после серии точных передач, включая пас в падении через себя.

Голы в матче забили: Митрович, 4 (1:0). Ляич, 19 (2:0). Митрович, 23 (3:0). Иванович, 42 (4:0). Кампос, 48 (4:1). Митрович, 68 (5:1).

Напомним, Сербия сыграет на групповом этапе финала Кубка мира по футболу со сборными Бразилии, Коста-Рики и Швейцарии. Турнир пройдет в 11 городах России, в том числе, Петербурге, с 14 июня по 15 июля.