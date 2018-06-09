Автобус со школьниками упал в овраг на Гомборском перевале в Грузии

В Грузии микроавтобус, который вез из Тбилиси школьников и их родителей на экскурсию, упал в овраг на Гомборском перевале в регионе Кахети.

В результате инцидента погибли четыре человека, еще не менее 20 были госпитализированы, передает "Газета.ру" со ссылкой на РИА «Новости». Сотрудники полиции задержали водителя.

«Водитель обвиняется в нарушении правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, что повлекло причинение смерти двух или более человек. Ему грозит от 6 до 10 лет лишения свободы», — говорится в заявлении.

По данным МВД, водитель не справился с управлением и упал со склона.

Также сообщается, что министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария прибыл в город Телави, чтобы ознакомиться с состоянием людей, пострадавших в ДТП. В телавский госпиталь также направился министр здравоохранения страны Давид Сергеенко.