Европарламент призвал президента Украины Порошенко возглавить гей-парад в Киеве

В Европарламенте призвали Петра Порошенко, а также членов кабинета министров Украины и депутатов Верховной Рады присоединиться к Маршу равенства в Киеве и "встать в его первых рядах".

Письмо, в котором украинскому руководству предлагают присоединиться к акции ЛГБТ-сообщества, подписали 35 депутатов Европарламента. В тексте документа Петра Порошенко призывают усилить меры безопасности в преддверии шествия, сообщает РИА Новости.

Помимо этого в письме отмечается, что украинские власти недостаточно активно отстаивают права сексуальных меньшинств.

В прошлом году организаторам Марша равенства из-за угроз украинских радикалов пришлось изменить маршрут шествия перед его началом. Колонну сопровождал конвой из полицейских. При этом избежать нападений не удалось. Радикалы атаковали участников после завершения акции. Всего пострадало десять человек.