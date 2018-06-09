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09.06.2018 21:00

Футбольная сборная Саудовской Аравии прилетела в Петербург

 

Футболисты и тренерский штаб сборной Саудовской Аравии прилетели в Санкт-Петербург на чемпионат мира 2018 года. Самолет с делегацией на борту приземлился в аэропорту Пулково, передает ФНК со ссылкой на ТАСС.

Сборная Cаудовской Аравии во время турнира будет жить в Санкт-Петербурге, тренировки команда будет проводить на базе футбольного клуба "Зенит". На чемпионате мира футболисты сборной Саудовской Аравии сыграют в группе А с командами России (14 июня, Москва, "Лужники", матч-открытие турнира), Уругвая (20 июня, Ростов-на-Дону) и Египта (25 июня, Волгоград).

Напомним, накануне в РФ прилетела сборная Испании.  Сегодня в Россию  прилетели сборные Исландии и Португалии. Финал Кубка мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Петербург примет 7 матчей чемпионата.


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