Футбольная сборная Саудовской Аравии прилетела в Петербург

Футболисты и тренерский штаб сборной Саудовской Аравии прилетели в Санкт-Петербург на чемпионат мира 2018 года. Самолет с делегацией на борту приземлился в аэропорту Пулково, передает ФНК со ссылкой на ТАСС.

Сборная Cаудовской Аравии во время турнира будет жить в Санкт-Петербурге, тренировки команда будет проводить на базе футбольного клуба "Зенит". На чемпионате мира футболисты сборной Саудовской Аравии сыграют в группе А с командами России (14 июня, Москва, "Лужники", матч-открытие турнира), Уругвая (20 июня, Ростов-на-Дону) и Египта (25 июня, Волгоград).

Напомним, накануне в РФ прилетела сборная Испании. Сегодня в Россию прилетели сборные Исландии и Португалии. Финал Кубка мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Петербург примет 7 матчей чемпионата.