Предприниматель, участвовавший в хищении 46 млн «Ленэнерго», попал под амнистию

Московский районный суд Петербурга приговорил предпринимателя Сергея Никулина. В ходе процесса о многомиллионных хищениях «Ленэнерго» статья его обвинения была переквалифицирована с «мошенничества» на «злоупотребления полномочиями». Сначала дело закончилось условным сроком, а затем и снятием судимости в связи с амнистией.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Петербурга, 9 июня Московской районный суд Петербурга признал виновным Сергея Никулина в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2013 году Никулин, возглавлявший ООО «Венделин», заключил договор с «Санкт-Петербургскими высоковольтными электрическими сетями» (филиал «Ленэнерго») на выполнение реконструкции четырёх подстанций в центре Петербурга. Сумма контракта составила 46, 2 млн рублей.

Компания произвела только часть работ. Директор предприятия Дмитрий Корякин отчитался в «Ленэнерго» о полностью выполненном контракте. На счёт ООО «Венделин», открытом в Банке «Таврический», перевели полную сумму оплаты.

Деньги были поделены между Никулиным, Корякиным и заместителем генерального директора по капитальному строительству «Ленэнерго» Ильёй Мещеряковым. Последний до сих пор находится в розыске. Приговор Корякину огласили в марте прошлого года. Он получил полтора года колонии-поселения.

Дело, возбуждённое по статье 159 УК (Мошенничество), суд переквалифицировал в статью 201 (Превышение должностных полномочий).

Суд приговорил Сергея Никулина к двум годам условно. Но предпринимателя освободили от наказания в связи с амнистией.