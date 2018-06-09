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09.06.2018 19:53

У замглавы жилищного комитета изъяли личные вещи в ходе обыска

В жилищном комитете Петербурга на минувшей неделе прошли обыски у первого заместителя председателя Марины Орловой. У нее изъяли документы и личные вещи в рамках уголовного дела о распределении жилья среди очередников, сообщили собеседники «Фонтанки» в комитете.

Информацию о проводимых мероприятиях подтвердил «Фонтанке» председатель жилищного комитета Валерий Шиян. Он отметил, что визит правоохранительных органов носил рядовой характер, подробности чиновник, тем не менее, сообщить не смог, так как во время визита следователей находился в отпуске.

Также оперативники посетили администрацию Курортного района. Факт их визита подтвердил «Фонтанке» 9 июня глава района Алексей Куимов. По его словам, следователи пришли за документами, необходимыми для расследования уголовного дела, возбужденного по факту распределения квартир очередникам. Чиновник подчеркнул, что в рамках уголовного дела изучают события, произошедшие еще до того, как он возглавил администрацию района.

По информации «Фонтанки», Следственный комитет изучает распределение квартир  Курортном районе уже три года. Причиной внимания правоохранителей стала жалоба одного из очередников. Он заметил, что впереди него неоднократно оказывались «мертвые души». Якобы им предоставляли жилье в обход очереди, затем его приватизировали и продавали на вторичном рынке. 

По информации собеседников в жилищном комитете, в ходе визита правоохранительных органов к заместителю председателя Орловой у нее была изъята документация и личные вещи, в том числе мобильные телефоны. 

Марина Орлова – старожил Смольного. На должности зампреда жилищного комитета она работает с 2005 года.


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