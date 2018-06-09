Пожар в торговом центре в Ломоносове локализован

Угроза распространения огня в здании торгового центра «Меншиков-холл» в Ломоносове миновала. В 19.08 пожар локализовали. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе городского МЧС 9 июня.

Ранг ЧП понижен. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Пострадали кровля и второй этаж. До прибытия пожарных «Меншиков-холл» самостоятельно покинули 50 работников и посетителей.

«В настоящее время на месте продолжаются работы по полной ликвидации пламени, проливке и разборке сгоревших конструкций», — пояснили в ведомстве.

Специалисты передвижной химико-радиометрической лаборатории провели замеры воздуха. Превышения концентрации вредных веществ не нашли. К ликвидации огня привлекли 32 расчёта и около 150 человек.

Возгорание в торговом центре на улице Кронштадтской произошло около 17.00. При производстве кровельных работ воспламенился битум. Затем огонь с кровли спустился на второй этаж. Пожар тушили по третьему рангу сложности. Часть здания, где произошло ЧП, находится на реконструкции и посетителей не принимала. Пострадавших в результате инцидента нет.