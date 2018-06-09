«Фонтанка» за 60 секунд — 4-9 июня

Бывший президент Эстонии заявил, что, если Россия нападет на Эстонию, она лишится Петербурга, а также Омска с Томском. Видимо, других городов в рифму эстонский экс не вспомнил.

Шнуров разводится с Матильдой. Судя по "Инстаграму" музыканта, от романтического шока он уже оправился. Теперь его ждут материальные огорчения.

Журналистам лидер «Ленинграда» уже пожаловался, что женщина задумала стащить у него сервиз.

Похоже, читатели «Фонтанки» массово собрались ехать в Москву. Активно изучают план побега.

Дальнобойщик Алексей Короваев сумел сформулировать вопрос так, чтобы он дошел до Путина, но не считает, что получил ответ. А Путин ответил так, как будто вопрос до него не дошел.

Все псы попадают в рай, а угнанные в Петербурге машины — в Душанбе.

В Петербург к мундиалю согнали столько полиции из разных регионов, что один лже-экипаж ГИБДД, стригущий с водил, никак поймать не могут.

В чем разница между пожеланием «гори в аду» и «снеси свой ресторан»? Исполнилось ли второе, можно проверить.

Чиновники не только установили у "Моста глупости" три билборда, но и подарили ему бирюльки. Они должны звенеть. «Доктор, я — феномен?»

А еще "Мост глупости" имеет в Петербурге много менее знаменитых родственников.

Цой в юбке. Звучит, конечно, лучше, чем чукча с гитарой, но все же, но все же… Певица Монеточка рассказала «Фонтанке», что она за человек.

После реформы нам разрешат сделать с пенсией все что захотим. Хоть пропить заранее. Только забор, под которым проведешь старость, тоже лучше присмотреть заранее.