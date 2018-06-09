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09.06.2018 19:11

Смольный снес ярмарку и три летних кафе

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга проводит рейды против незаконной торговли в Невском, Фрунзенском, Московском и Адмиралтейском районах.

Как сообщили читатели «Фонтанки», 9 июня сотрудники ККИ демонтировали ярмарку на Бухарестской улице, которую организовывало ООО «Империал», и забрали у торговцев 11 палаток. От метро «Проспект Большевиков» увезли автолавку, продававшую выпечку, а также три прицепа с овощами и фруктами.

Ярмарка вблизи дома 47 по Бухарестской улице

В Московском  районе убрали две летние террасы — у кафе «Чеми»  (Московский проспект, 200) и безымянного летнего кафе  (Московский проспект, 114б). Также веранды лишился ресторан Craftbrewcafe на Малой Морской улице.

Смольный снес ярмарку и три летних кафе

В ККИ «Фонтанке» подтвердили, что снесли эти объекты. Торговые точки занимали городскую землю незаконно, уточнили в комитете.


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