Смольный снес ярмарку и три летних кафе

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга проводит рейды против незаконной торговли в Невском, Фрунзенском, Московском и Адмиралтейском районах.

Как сообщили читатели «Фонтанки», 9 июня сотрудники ККИ демонтировали ярмарку на Бухарестской улице, которую организовывало ООО «Империал», и забрали у торговцев 11 палаток. От метро «Проспект Большевиков» увезли автолавку, продававшую выпечку, а также три прицепа с овощами и фруктами.

В Московском районе убрали две летние террасы — у кафе «Чеми» (Московский проспект, 200) и безымянного летнего кафе (Московский проспект, 114б). Также веранды лишился ресторан Craftbrewcafe на Малой Морской улице.

В ККИ «Фонтанке» подтвердили, что снесли эти объекты. Торговые точки занимали городскую землю незаконно, уточнили в комитете.