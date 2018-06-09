Корюшка и лось остались без команды. «Тосно» дошел до конца

Корюшка, лось, письма Путину и кубковые успехи. В пятницу окончательно стало известно про расформирование ФК «Тосно», сайт которого перестал работать еще неделю назад. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о грустном итоге единственного сезона в элите.

Начиналось все очень красиво. «Тосно» за несколько лет поднялся на вершину отечественного футбола, и в мае 2017-го, за несколько туров до конца сезона ФНЛ, оформил повышение в классе.

Поначалу владельцы клуба затеяли ребрендиг и даже планировали переназваться в ФК «Ингрия». Вмешалось правительство Ленинградской области: по слухам, губернатор Александр Дрозденко позвонил губернатору Петербурга Георгию Полтавченко, а тот в свою очередь — в «Зенит», чтоб команду из области пустили на «Петровский». Играть на стадионе «Электрон» в Новгороде «Тосно» не позволила бы комиссия по лицензированию стадионов: на «Электроне» недостаточно мачт освещения, соответственно — люксов, соответственно — невозможно организовать телевизионную трансляцию. Так новичок премьер-лиги оказался на стадионе «Петровский», с которого как раз вовремя съехал на «Санкт-Петербург арену» «Зенит». Именно с этого момента «Тосно» перестал быть клубом, про который писали только коллеги из редакции 47news; с этого момента «Тосно» стал элементом городского футбольного ландшафта. Но, как говорят, Дрозденко в процессе переговоров настоял, чтобы команда оставила «областное» название.

У «Тосно», несомненно, были футбольные удачи. Команда играла матчи до конца, и, полагаю, болельщики «Спартака» с «Локомотивом» без сожаления встретили новость о кончине «Тосно»: чемпионов страны «Тосно» обыграл на выезде, свел вничью матч со «Спартаком» в Петербурге и выбил красно-белых ребят в полуфинале кубка страны. «Тосно» неплохо для дебютанта выглядел в первой половине сезона, и в январе — предсказуемо для бедного клуба — лишился двух главных нападающих: Евгений Марков перешел в «Динамо», Антон Заболотный — в «Зенит».

«Тосно» выбивал «Спартак» из кубка еще несколько лет назад, а в этом розыгрыше подтвердил репутацию кубковой команды. С долгами по зарплате «Тосно» дошел до финала кубка, в котором уверенно переиграл курский «Авангард». На матче в Волгограде присутствовало практически все правительство Ленинградской области: весной хозяева команды запустили процесс передачи команды в область, и приобщиться к триумфу захотели многие. В самолете на обратном пути под микрофон звучали бравурные монологи о светлом будущем команды. Не под запись раздавались совсем другие признания.

Я говорил с главным тренером «Тосно» Дмитрием Парфеновым на следующий день после финала и с интересом узнал, что на 10 мая 2018 года клуб не до конца рассчитался с футболистами, которые выходили в РФПЛ. К слову, «Тосно» стал первым самостоятельным местом работы Парфенова в качестве тренера. Экс-футболист «Спартака» провел с «Тосно» 3 сезона, выиграл трофей и после минувшего чемпионата ушел на повышение — в «Урал». Кто его знает: возможно, «Тосно» останется в истории футбола как трудовой коллектив, воспитавший перспективного тренера Парфенова.

Последние три недели любители футбола задавали мне на улице два вопроса: правда ли, что Семак в «Зените» и есть ли шансы у «Тосно»? С Семаком вроде бы разобрались, а про «Тосно» ответ был прост: какие есть шансы у футбольного юрлица с 200 миллионов рублей долгов? Правильно. Никакие. Кончина «Тосно» была ожидаема: команда отказывалась выходить на товарищеский матч – ирония судьбы – с курским же «Авангардом» в январе.

В мае зазвучали слова футболистов: сейчас будем писать письмо Путину. Оно понятно: в российском футболе нет методов действенней, чем депеши в Кремль. Нежная деталь: еще осенью «Тосно» запретили регистрировать новых футболистов. Потому что клуб не смог заплатить 10 тысяч евро за выход на поле арендованного у «Зенита» Евгения Чернова в матче против команды Роберто Манчини.

Футбольные клубы в России мрут достаточно часто. Раменский «Сатурн» когда-то сгорел в одночасье, нынешний депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Игонин может много об этом рассказать. За сутки исчез ФК «Москва», подаривший отечественному футболу тренера Леонида Слуцкого. «Алания» под руководством мастера острых вопросов Валерия Газзаева умирала долго, но итоговое банкротство было неизбежно. Собственно, никто не может сказать с уверенностью, что сейчас ждет пермский «Амкар»: в Перми письма Путину футбольная общественность писала неоднократно.

Я циничным образом не удивлен и в то же время пребываю в легкой грусти: «Тосно» был симпатичным коллективом, со своими героями, сквозными сюжетными линиями и драмой. Забьет ли второй раз Резиуан Мирзов? Отобьет ли пенальти Давид Юрченко? Сколько раз привезет Андрей Буйволов? Зацепится ли команда за зону стыковых матчей? Ну и, естественно, больше всего мне будет не хватать самых сумасшедших маскотов в истории российского футбола: за «Тосно» год болели корюшка и лось, символизирующие фауну Северо-Запада в целом и Ленинградской области в частности.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»