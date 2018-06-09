Валерий Карпин поддержал сборную усами

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин присоединился к флэшмобу «Усы надежды» в поддержку наставника сборной России Станислава Черчесова и его команды.

Свою фотографию (конечно же, с усами) Карпин опубликовал 9 июня в Instagram. «Поддержим нашу сборную на домашнем чемпионате мира по футболу», – так тренер подписал фото.

Напомним, флэшмоб был запущен ведущим программы «Вечерний Ургант» Иваном Ургантом. К нему присоединились (или пообещали это сделать) Михаил Боярский, Александр Друзь, Никита Михалков и Надежда Бабкина.