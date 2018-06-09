Спрятанных в областном лесу детей вывезли в город чиновники Смольного

Комитет по образованию накануне вывез 60 школьников из детского лагеря в Ленинградской области. Где именно чиновники выловили детей, в комитете не признаются.

В Смольном подтвердили нарушения в детском лагере, организованном в Выборгском районе Ленинградской области. Как отметили в пресс-службе комитета по образованию, к ним обратились сотрудники областного Роспотребнадзора, сообщив о найденных нарушениях в организации детского отдыха. «Сотрудники комитета выехали на место, нарушения подтвердились», – отметили в городском комитете.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что детский лагерь, организованный «Морской школой» Московского района, с 30 мая работал без санитарно-эпидемиологического заключения, в том числе не было сертификатов качества у воды, потребляемой детьми. Также в лагере без уведомления аварийно-спасательных и иных подразделений МЧС вывозили детей на водные прогулки в акваторию Финского залива. В день организации проверки детей якобы вывезли в лес с 9 до 18 часов.

В комитете по образованию Петербурга не смогли подтвердить, что детей на протяжении 9 часов водили по лесу. «Накануне был организован отъезд детей из лагеря, сейчас они уже дома», – отметили в пресс-службе. По данным чиновников, эвакуация происходила в районе 18 часов, однако, где были дети до этого времени, в комитете сообщить не смогли.

На данный момент прокуратурой в отношении ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения), а также частью 2 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Областной Следком возбудил уголовное дело по статье 238 УК – «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» – в отношении директора «Морской школы» Московского района Петербурга Дмитрия Орлова.