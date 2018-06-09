Площадь пожара в Ломоносове возросла до 400 квадратных метров

Пожару в торговом центре на Кронштадтской улице в Ломоносове присвоена третья категория сложности. Огонь с кровли спустился на второй этаж «Меншиков-холла» и охватил площадь в 400 квадратных метров.

К ликвидации пожара привлечены 20 расчётов и сто человек. «Для подачи стволов на тушение спасателям приходится прокладывать многометровые рукавные линии от пожарных гидрантов», — рассказали в пресс-службе МЧС Петербурга.

Возгорание в «Меншиков-холле» произошло около 17.00. При производстве кровельных работ воспламенился битум. Часть ТЦ находится на реконструкции, поэтому здание в момент ЧП пустовало.