Детям устроили девятичасовую прогулку по лесу из-за прокурорской проверки в лагере под Петербургом

Изгнание детей из лагеря в лес на время прокурорской проверки обернулось уголовным делом в отношении директора «Морской школы» Московского района Петербурга Дмитрия Орлова.

Как пишет 47news, дело возбуждено по статье 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По информации издания, руководство лагеря, располагающегося на базе отдыха рядом с посёлком Советский в Выборгском районе, заранее узнало о проверке противопожарной безопасности. Детей внепланово вывели на физкультурно-оздоровительное мероприятие в лесу. Там они находились около девяти часов.

В отсутствие детей проверка прошла плодотворно. По факту выявленных нарушений в отношении ГБОУ «Морская школа» Московского района Петербурга возбуждены и административные дела за нарушение санитарно-эпидемиологических норм (ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ) и несоблюдение требований пожарной безопасности (ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ). Сейчас дети вернулись домой в Петербург.