Китайский лидер подарил Путину нижэньчжан с лицом президента России

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин подарил Владимиру Путину чжучжэнский гуцинь (древний народный музыкальный инструмент) и тяньцзиньский нижэньчжан (глиняную фигурку) с лицом российского президента.

Об этом 9 июня пишет РБК со ссылкой на РИА «Новости». В пресс-службе министерства иностранных дел Китая уточнили, что обмен подарками состоялся еще накануне, 8 июня. Напомним, еще сегодня утром стало известно, что Путин подарил Си Цзиньпину баню из сибирского кедра. Правда, пока только в виде эскиза — председатель КНР сам выберет, куда ее установить, и тогда за дело возьмутся российские специалисты. А вот что получил в ответ Владимир Путин от своего китайского друга, до сих пор было неизвесто. Теперь же понятно, что российский президент сможет услаждать слух игрой на чжучжэнском гуцине.