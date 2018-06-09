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09.06.2018 17:52

Китайский лидер подарил Путину нижэньчжан с лицом президента России

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин подарил Владимиру Путину чжучжэнский гуцинь (древний народный музыкальный инструмент) и тяньцзиньский нижэньчжан (глиняную фигурку) с лицом российского президента.

Об этом 9 июня пишет РБК со ссылкой на РИА «Новости». В пресс-службе министерства иностранных дел Китая уточнили, что обмен подарками состоялся еще накануне, 8 июня. Напомним, еще сегодня утром стало известно, что Путин подарил Си Цзиньпину баню из сибирского кедра. Правда, пока только в виде эскиза — председатель КНР сам выберет, куда ее установить, и тогда за дело возьмутся российские специалисты. А вот что получил в ответ Владимир Путин от своего китайского друга, до сих пор было неизвесто. Теперь же понятно, что российский президент сможет услаждать слух игрой на  чжучжэнском гуцине.


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Компания «Главстрой-СПб» вывела в продажу новый корпус на 687 квартир в рамках четырнадцатой очереди жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе. Минимальная стоимость жилья – от 1,9 млн рублей. Впервые покупателям будут предложены старт-квартиры для молодых семей.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
21.05.2018 16:47
Завершен очередной этап благоустройства проекта «На Царскосельских холмах»
В Пушкинском районе на территории проекта «На Царскосельских холмах» окончены работы очередного этапа по благоустройству дорог, тротуаров, освещения на улицах Кокколевская и Переведенская (проходит от Кокколевской до Сарицкой улицы, параллельно Петербургскому шоссе)
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18.05.2018 12:13
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