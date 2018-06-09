В Ломоносове горит торговый центр прямо напротив вокзала

Сильный дым со стороны торгового центра «Меньшиков-холл» заметили горожане в Ломоносове вечером 9 июня.

Как сообщают читатели «Фонтанки», около 17.00 произошло возгорание в первом доме на Кронштадтской улице – прямо напротив вокзала. Огонь охватил крышу ТЦ «Меньшиков-холл». На место прибыли пожарные расчёты.

Представитель ТЦ «Меньшиков-холл» подтвердил «Фонтанке» информацию о пожаре на кровле, добавив, что сейчас выясняются подробности инцидента. По информации МЧС Петербурга, сигнал о возгорании в ломоносовском торговом центре поступил в 16.40. При производстве кровельных работ на здании ТЦ загорелся битум. На месте работают пять расчётов и более 20 человек. Как рассказали источники "Фонтанки", в той части здания, где произошло возгорание, идет реконструкция – торговый центр был пуст. По предварительным данным, пострадавших нет.

Первый дом на улице Кронштадтской в Ломоносове построили в середине 19 века. Там находились городские бани купца Александра Рубакина. В советское время двухэтажное здание занимала швейная фабрика. В 2000-х площади обустроили под торговый центр.