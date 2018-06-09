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09.06.2018 17:30

Жирков продлил контракт с «Зенитом» на год

ФК "Зенит" объявил о продлении контракта с защитником Юрием Жирковым до конца следующего футбольного сезона-2018/2019. Сообщение опубликовано 9 июня на официальном сайте клуба.

Сейчас Жирков находится в расположении сборной России.

Воспитанник тамбовского футбола присоединился к петербургской команде 30 января 2016 года. За прошедшие 2,5 года Жирков сыграл 67 матчей, забил за "Зенит" 2 мяча и отдал 4 голевые передачи. 

В составе "Зенита" Жирков выиграл Кубок и Суперкубок страны, становился бронзовым призером чемпионата страны. 


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