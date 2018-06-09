Жирков продлил контракт с «Зенитом» на год
ФК "Зенит" объявил о продлении контракта с защитником Юрием Жирковым до конца следующего футбольного сезона-2018/2019. Сообщение опубликовано 9 июня на официальном сайте клуба.
Сейчас Жирков находится в расположении сборной России.
Воспитанник тамбовского футбола присоединился к петербургской команде 30 января 2016 года. За прошедшие 2,5 года Жирков сыграл 67 матчей, забил за "Зенит" 2 мяча и отдал 4 голевые передачи.
В составе "Зенита" Жирков выиграл Кубок и Суперкубок страны, становился бронзовым призером чемпионата страны.