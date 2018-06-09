Жирков продлил контракт с «Зенитом» на год

Воспитанник тамбовского футбола присоединился к петербургской команде 30 января 2016 года. За прошедшие 2,5 года Жирков сыграл 67 матчей, забил за "Зенит" 2 мяча и отдал 4 голевые передачи.

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