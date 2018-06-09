После разговора Путина с Порошенко Москалькова посетит на Украине четверых обвиняемых в госизмене

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова планирует посетить на Украине как минимум четверых человек, обвиняемых в госизмене.

Об этом она сама 9 июня рассказала РБК. Москалькова уточнила, что ее визит был согласован сегодня во время телефонных переговоров президентов России и Украины. Среди тех, кого собирается посетить омбудсмен, – руководитель РИА «Новости—Украина» Кирилл Вышинский, бывшие военнослужащие Александр Баранов и Максим Одинцов, а также активистка общественной организации «Волонтеры Победы» Елена Одновол. Москалькова подчеркнула, что список неполный — в него еще могут добавиться имена.