После разговора Путина с Порошенко Москалькова посетит на Украине четверых обвиняемых в госизмене
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова планирует посетить на Украине как минимум четверых человек, обвиняемых в госизмене.
Об этом она сама 9 июня рассказала РБК. Москалькова уточнила, что ее визит был согласован сегодня во время телефонных переговоров президентов России и Украины. Среди тех, кого собирается посетить омбудсмен, – руководитель РИА «Новости—Украина» Кирилл Вышинский, бывшие военнослужащие Александр Баранов и Максим Одинцов, а также активистка общественной организации «Волонтеры Победы» Елена Одновол. Москалькова подчеркнула, что список неполный — в него еще могут добавиться имена.
Справка:
Напомним, главный редактор РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский арестован 17 мая на два месяца, Киев обвиняет его в госизмене. Он заявил, что намерен отказаться от гражданства Украины и попросил у Владимира Путина правовой защиты со стороны консульства и посольства.
О задержании активистки «Волонтеров Победы» и доверенного лица Путина Елены Одновол стало известно 23 апреля. Ее обвинили в сборе подписей в поддержку Путина на выборах президента в Крыму.
Максима Одинцова и Александра Баранова, двух российских военных, которые ранее служили в украинской армии, 13 февраля признали виновными в госизмене и дезертирстве. Их приговорили к 14 и 13 годам лишения свободы.