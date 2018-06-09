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09.06.2018 17:20

В финской Котке откапывают 200-летнюю стену российского форта

В Финляндии продолжат восстановление крепостной стены форта «Екатерина», который входил в систему фортов Роченсальм, построенную под руководством Суворова в конце XVIII века на острове Котка. Об этом 9 июня сообщает Yle.

Поверх крепости позже вырос целый город – Котка, и теперь специалисты откапывают стену, которая находилась под землёй в течение 200 лет. По словам Эйи Наакка, которая отвечает за восстановление, речь идёт именно о камнях, которые первоначально были заложены при строительстве форта «Екатерина».

Крепость Роченсальм была возведена после Шведской войны по указу Екатерины II на островах, чтобы защитить Петербург в случае нападения. Тогда граница между Швецией и Российской империей проходила по реке Кюмийоки, впадающей в Финский залив. В 90-х годах XVIII века были построены три форта: «Елизавета», «Слава» и «Екатерина». Форт утратил своё значение после того, как в 1809 году Финляндия перешла во владение Российской империи. В 1855 году, во время Крымской войны, он был обстрелян англо-французским флотом, и к 1879-му, когда был заложен город Котка, форт уже был по большей части в руинах. Сейчас на месте крепости разбит красивый парк.

Крепостную стену вновь начнут восстанавливать этим летом после двухлетнего перерыва, который случился из-за недостатка финансирования. Власти города нашли 150 тыс. евро, чтобы завершить процесс. Большая часть работ была уже выполнена в 2015-м, так что остался ещё примерно год, говорят специалисты.


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