Смольный просит петербуржцев не бояться агрессивных ворон: страх их раззадоривает

Обходить стороной вороньи гнёзда советуют горожанам в комитете по природопользованию. Это поможет сберечь голову в период, когда птицы, защищая своё потомство, бесстрашно атакуют людей.

Как объяснили 9 июня в ведомстве, куда обращаются с жалобами петербуржцы, вороны гнездятся с конца апреля до середины июня. В это время ещё не оперившиеся птенцы часто выпадают из гнезда, а взрослые, защищая потомство, совершают налёты на горожан. Во избежание травм горожанам советуют не приближаться к пернатым и не пытаться вернуть их в гнездо.

«Если взрослая ворона пикирует, не выказывайте страх, это только раззадорит ее. Можно отмахнуться рукой, вреда ей это не принесет, зато покажет, что она имеет дело с сильным противником. Если получили рану, обработайте ее антисептиком. Самый простой способ избежать аэроналета птицы — обходить стороной места расположения вороньих гнезд», — рассказал специалист комитета по природопользованию Николай Ахматович.

Ранее в Смольном попросили бережно относиться к местам гнездования птиц, в частности не трогать совят. Птенцы покидают дом, толком не освоив навыки полёта. Для них нормально провести пару дней на земле, прежде чем они смогут подняться в воздух и обустроиться на верхних ярусах деревьев. Поэтому нести в ветеринарку одинокого совёнка, блуждающего в парке, не нужно.

В 2015 году «Фонтанка» писала о том, что горожане массово подвергаются аэроналетам. В Смольном тогда признавались, что регулярно пишут главам райадминистраций и заведующим детскими садами с указанием разрушать вороньи гнезда до появления птенцов.