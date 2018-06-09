В Антарктиде пройдет гей-парад

Самый южный континент Земли присоединится к череде гей-парадов в США.

ЛГБТ-сообщество поселения Мак-Мёрдо в Антарктиде, состоящего преимущественно из американцев, намерено поддержать американский гей-парад. Об этом сообщает Lonely Planet.

Фото с радужным флагом 10 представителей нетрадиционной ориентации Антарктиды сделали еще в апреле, но выложили его только в июне, когда в США традиционно устраивают парады. Ранее представители организации Planting Peace проехали по континенту с ЛГБТ-флагами. Приобщили к радужному флагу даже пингвина, о чем свидетельствуют фотографии.

Напомним, что Мак-Мёрдо — это самое густонаселенное поселение Антарктиды, там проживают от 100 до 1000 человек. Население меняется в зависимости от времени года.