СМИ: ВТБ, Сбербанк и другие госзаказчики потратили 200 млн на билеты на чемпионат мира

Часть мест в VIP-ложах на матчи чемпионата мира по футболу-2018 в Москве и Петербурге выкупили сотрудники государственных компаний. Структуры ВТБ, Сбербанка, ФГУП при российском МИДе и другие организации в общей сложности потратили на билеты около 200 миллионов рублей.

Контракты на сайте госзакупок считали журналисты РБК, итоги издание опубликовало 9 июня. Билеты компании покупали у Match Hospitality, это партнер FIFA из Швейцарии, который продает так называемые «пакеты гостеприимства», места в ложах с соответствующим сопровождением.

Так, больше всего контрактов заключили банк «ВТБ24» и «ВТБ-Страхование». Структуры купили пакет «Большая тройка 07», который дает право на посещение 19 матчей в обеих столицах, в том числе матчи открытия, оба полуфинала и финал. Страховая организация также приобрела ложу, в том числе царскую, в «Лужниках» на 24 человека на все игры и четыре билета на VIP-места на полуфинал и финал. Всего это им обошлось примерно в 150 миллионов рублей.

17,5 миллиона на билеты потратили в Сбербанке. Как объяснили изданию в пресс-службе финансовой организации, это было сделано «в рамках организации программы лояльности для крупных клиентов».

12 миллионов, чтобы попасть на матчи ЧМ, потратила управляющая компания особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане. Деньги были потрачены на ложу для девятерых.

ФГУП «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России» купило билеты на шесть матчей в Москве, четыре из них в VIP-зону, а на игру Франция — Дания в «Лужниках» — 32 билета. Отметим, эта игра пользуется наибольшей популярностью у госзаказчиков, всего на нее куплен 81 билет. Из матчей, где будет играть российская сборная, в контрактах фигурирует только игра Россия — Саудовская Аравия, которая откроет мундиаль.