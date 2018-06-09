Уволенный главред Forbes Усков подает в суд на работодателя: "На этот раз моя византийская натура осталась с носом"

Владелец журнала Forbes уволил главного редактора Николая Ускова за «неудовлетворенность качеством работы и систематические нарушения трудовой дисциплины», а тот обвинил бывшего работодателя в давлении на СМИ и пригрозил судом.

Главред русской версии делового издания Forbes отстранен от своих обязанностей с 9 июня. На его место был назначен шеф-редактор Николай Мазурин.Среди прочего, Ускова обвинили в том, что он ходил на мероприятия других брендов, на что, согласно контракту, якобы не имел права.

На своей странице в Facebook журналист написал, что его увольнение якобы связано с участием в программе «Особое мнение» на радиостанции «Эхо Москвы», где он регулярно появлялся в качестве гостя. По словам Ускова, на прошлой неделе ему предложили «расстаться по соглашению сторон», однако главред отказался уйти. После увольнения он раскритиковал владельца издания Александра Федотова, который «надеется, что я буду молчать и, сытно урча, «отползу» в сторону «заниматься другими проектами». Усков также обвинил Федотова во вмешательстве в редакционную политику издания и долгам по зарплате. По словам главреда, между ним и Федотовым испортились отношения именно после желания владельца удалить из «зарплатного рейтинга сведения о зарплате главы ВТБ Андрея Костина». После этого Федотов якобы попытался изменить устав, чтобы «превратить редакцию в послушный инструмент своих прихотей и фантазий». Усков опроверг давление на редакцию со стороны государства. Журналист пригрозил бывшему работодателю судом.

Отметим, ранее Усков уверял, что решение об удалении зарплаты главы ВТБ из рейтинга он принимал самостоятельно. Теперь он говорит, что таким образом прикрывал своего заместителя Мазурина и пытался свести конфликт с Федотовым на нет. Однако, как пишет Усков, «на этот раз моя византийская натура осталась с носом».

Николай Усков возглавил Forbes в январе 2016 года. До этого он возглавлял медиагруппу Михаила Прохорова «Живи!» ("Сноб", «Русский пионер», "Живи!"), а также работал главредом журнала GQ в России.