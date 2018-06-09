Сколько стоит упаковать чемоданы чиновников

Говорят, один переезд хуже двух пожаров. Чиновники Смольного имеют возможность убедиться в этом на собственном опыте. Как раз сейчас они пакуют вещи и документы и перебираются в «Невскую ратушу». Им помогают бригады специалистов по переездам, на оплату услуг которых выделено 17 млн рублей.

Напомним, перебазирование 7 тысяч городских чиновников в новое здание было задумано еще при губернаторе Валентине Матвиенко. Территорию в 6 га на пересечении Дегтярного переулка и Новгородской улицы застраивал «ВТБ Девелопмент». Строительство комплекса, где чиновники займут более 100 тыс. кв. м, обошлось городскому бюджету в 20,3 млрд рублей.

Исход начался в мае этого года. На передислокацию в «Невскую ратушу» 13 комитетов Смольного выделено 17 млн бюджетных рублей. Перевозчики сетуют на то, что им приходится работать по расценкам на 15 – 20% ниже рыночных.

Цены снижены

Перемещение одного комитета стоит от 300 тысяч до 2 млн рублей. Например, в комитете имущественных отношений (КИО) «Фонтанке» сообщили, что потратили на переезд 2,6 млн рублей (из них 0,5 млн — на ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга», подведомственное комитету). Комитет по энергетике, согласно порталу госзакупок, уложился в 392 тысячи рублей, а комитет по градостроительству и архитектуре — в 360 тысяч.

Как рассказали в КИО, помогать с переездом сотрудникам комитета будут ООО «ЛТР» (по данным СПАРК, оно принадлежит владельцам ООО «Газелькин»), ООО «Канцпласт», ООО «Комус-Петербург» и ООО «Северо-Западная объединенная компания».

Последняя будет перевозить еще и комитет по энергетике, а вещи и документы КГА в «Невскую ратушу» доставит индивидуальный предприниматель.

Кстати, у КИО, который в последние годы неоднократно подвергался реорганизации, самый богатый опыт смены офисов. За последние несколько лет структура ведомства менялась дважды. В 2015 – 2016 годах КИО потратил на перевозку мебели и документов, по данным портала госзакупок, более 3 млн рублей.

По оценкам участников рынка, расценки, по которым они работают с чиновниками, на 15 – 20% ниже рыночных. Например, компания «Деликатный переезд» участвовала в конкурсе комитета финансов, но проиграла. Контракт получила компания «Грузпроф», предложив цену на 40% ниже начальной (переезд комитета обойдется в 703 тыс. рублей).

Владимир Вашенков, руководитель отдела развития «Деликатного переезда», рассказывает, что неточные техзадания и очень низкие цены – традиционные для мелких госзакупок недостатки. «Хотя от задания зависит цена, в нем многое упущено, — говорит Вашенков. — Например, не прописано, что подрядчик должен предоставить свой упаковочный материал».

На все руки грузчик

Чтобы не уйти в минус, подрядчикам приходится экономить. «Спасает обычно то, что грузчик может заниматься и упаковкой, упаковщик — быть еще и водителем, и так далее, — поясняет Владимир Вашенков. — Но в итоге рентабельность оказывается в лучшем случае на 20% ниже, чем при работе с частными заказами». По его словам, обычно за такие господряды предприниматели берутся для наработки клиентской базы и ради полезных связей.

Ко второму кварталу 2018 года помимо уже перечисленных ведомств в "Ратушу" должны переехать комитеты по развитию туризма, по инвестициям, по контролю за имуществом, управление информационных технологий и другие.

Как уже сообщала «Фонтанка», мебель для нового здания закупали отдельно: контракт на 392 млн рублей выиграло ЗАО «Первая мебельная фабрика», а общую сумму затрат на оснащение "Ратуши" всем необходимым для работы чиновников оценивается примерно в 2 млрд рублей (около 15 тысяч рублей за 1 метр, по оценке Becar Asset Management Group). Однако в некоторые техзадания включена и перевозка мебели комитетов, например, с собственными стульями и столами не смогли расстаться сотрудники КРППР и КИО.

Марина Васильева, «Фонтанка.ру»