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09.06.2018 16:04

«Дальпитерстрой» начал строительство нового детского сада

«Дальпитерстрой» начал строительство нового детского сада
фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

Уже в этом году в Шушарах появится новый детский сад. Строительство ведет компания «Дальпитерстрой». Дошкольное учреждение расположится в поселке Ленсоветовский.

Застройщик уже выполнил разработку котлована, проложил дренаж участка и провел вынос инженерных сетей. Сейчас «Дальпитерстрой» ведет подготовку к монолитным работам по заливке фундамента и стен подвала будущего детского сада. 

Комфортное и просторное трехэтажное здание застройщик оборудует бассейном. Там будут проходить занятия по детской аква-аэробике.

Садик рассчитан на 190 мест. Работы завершатся в декабре 2018 года. А в марте 2019 «Дальпитерстрой» планирует передать детский сад городу.

Справка о компании ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

 


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