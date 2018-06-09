На Луначарского останавливали движение трамваев из-за кровотечения у пассажира

Почти на 20 минут на севере Петербурга, в районе Областной клинической больницы, не ходили трамваи. Причина – кровотечение у пожилого мужчины, ехавшего в электротранспорте.

Как "Фонтанке" рассказали в Горэлектротрансе днем 9 июня у пассажира, следовавшего по 55-му маршруту, открылось кровотечение. С 14:31 по 14:49 трамвайное движение на проспекте Луначарского было остановлено, пока медики оказывали помощь пенсионеру.

"Случай связан исключительно со здоровьем пассажира", – развеяли в Горэлектротрансе появившуюся в сети информацию о наезде состава на мужчину.

В данный момент электротранспорт ходит по Луначарского в обычном режиме.