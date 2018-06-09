Получено разрешение на строительство паркинга

В мае, параллельно со стартом продаж нового малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 4», ООО «Терминал-Ресурс» получило разрешение на строительство паркинга с пристроенными помещениями, предназначенными для размещения магазина.

Здание паркинга будет расположено вдоль Кокколевской улицы на соседнем участке с ЖК «Образцовый квартал 2». Трехъярусный паркинг запроектирован на 300 машино-мест, которые можно будет или выкупить, или взять в аренду. Также в пристроенных помещениях к паркингу планируется размещение аптеки, химчистки и других значимых для новоселов объектов.

Коммерческий объект спроектирован в голландском стиле архитектуры. Высокие стены с большими окнами разделены на прямоугольные фрагменты с яркими кирпичными стенами и симметричными фасадами.

Паркинг с магазином сопутствующих товаров станет отличным дополнением к комфортному проживанию жителей микрорайона. Следующим этапом развития территории Проекта «На Царскосельских холмах» станет застройка вдоль первой линии Петербургского шоссе, где планируется бизнес-центр, ресторан и торговый центр.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Жилой квартал "Образцовый квартал 2" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Жилой квартал "Образцовый квартал 3" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектная декларация на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya