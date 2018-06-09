Возглавляющий поликлинику депутат-единорос оштрафован на 18 млн за откат

В Петербурге осужден главврач, заработавший на откатах при ремонте в поликлинике почти 900 тысяч рублей. Медик оштрафован на сумму, в 18 раз превышающую нелегальную прибавку к зарплате. На сайте МО «Академическое», где Александр Косенко числится депутатом от «Единой России», стоит пометка: «Прием избирателей временно не проводится».

О приговоре 9 июня сообщает пресс-служба судов города. Косенко осудили по двум эпизодам уголовной статьи «Получение взятки в крупном размере». В суде удалось доказать: руководитель медицинского учреждения через знакомого предложил компании «ЭМАС Строй» выиграть конкурс на ремонт 112-й поликлиники на улице Академика Байкова. В итоге было заключено два контракта, на 2,9 и 2,6 млн, за которые Косенко получил от подрядчика почти 900 тысяч. Калининский районный суд приговорил Косенко к 18 миллионам рублей штрафа и запретил работать на госслужбе три года.

«Фонтанка» уже упоминала о коррупционном деле Косенко и его знакомого. Задерживали обоих в 2016-м оперативники экономической полиции Петербурга. Второй фигурант, начальник Службы заказчика администрации Калининского района Антон Чуприн, в сентябре 2017 года был приговорен к штрафу в сто тысяч рублей, при этом он год провел под стражей и признал свою вину. Косенко раскаяние от многомиллионного штрафа не уберегло.