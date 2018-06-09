Аэрофлот объявит всемирный фотоконкурс в честь Дня России

В День России, 12 июня, Аэрофлот проведет традиционный фотоконкурс «Россия всегда со мной». Победителей ждут призы – точные копии самолетов Аэрофлота.

Чтобы поучаствовать в конкурсе, нужно сделать фото с российским флагом и опубликовать его «ВКонтакте» или англоязычном Facebook. Авиаперевозчик уже заготовил 50 тысяч флажков — по количеству пассажиров, планирующих вылететь рейсами Аэрофлота из Шереметьево 12 июня.

Участники конкурса должны будут опубликовать фото с российским флагом на своих страничках «ВКонтакте». Снимки могут быть сделаны на борту, на перроне, на фоне самолета Аэрофлота или в пункте прибытия на фоне культурных или природных достопримечательностей. Фотографии должны сопровождаться хештегами: #россиясомной, #аэрофлот, #aeroflot. Второй вариант – опубликовать снимок в англоязычном Facebook, в комментариях под постом с анонсом конкурса.

Площадкой проведения творческого конкурса «Россия всегда со мной» фактически станет весь мир. Никаких жестких критериев к снимкам не предъявляется. Это могут быть и селфи, и обычные фотографии. Главное условие — фотография должна быть авторской, а в кадре обязательно присутствие флага России, которая в этот день отмечает свой государственный праздник.

Конкурсные фотографии будут принимать 12 июня, до 23 часов 59 минут по московскому времени. Победителей выберут с помощью открытого голосования. Итоги конкурса станут известны 13 июня в 16.00.

Двенадцати победителям и призерам конкурса вручат точные копии самолетов Аэрофлота в масштабе 1:100 и модели в масштабе 1:144 в юбилейной ливрее, которая создана специально к 95-летию Аэрофлота по мотивам русской национальной росписи в бело-синих тонах. Парк воздушных судов Аэрофлота — самый молодой среди крупнейших авиакомпаний мира с активным флотом более 100 машин.

С подробными правилами участия можно ознакомиться в группах Аэрофлота в указанных социальных сетях.