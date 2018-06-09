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09.06.2018 15:27

«Спортолет» впервые прибыл в Ростов-на-Дону из Санкт-Петербурга

«Спортолет» впервые прибыл в Ростов-на-Дону из Санкт-Петербурга
предоставлено компанией «Аэрофлот»

Airbus A319 авиакомпании «Россия», получивший народное название «Спортолёт» благодаря новой ливрее, посвященной теме спортивных достижений российских атлетов приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону название и герб которого нанесены на его фюзеляже.

Аэропорт «Платов» впервые принял у себя Airbus A319 (бортовой номер VQ-BCP) авиакомпании «Россия» в новой спортивной ливрее, получивший народное название «Спортолёт». Почетный рейс выполнил пилот-инструктор авиакомпании «Россия» Владимир Воробьев, который регулярно участвует в качестве командира экипажа в перевозках футболистов ФК «Зенит», официальным перевозчиком которого является авиакомпания «Россия». Пилот-инструктор также является преданным футбольным болельщиком, за страсть и преданность футболу в конце прошлого года он стал одним из 11 Суперболельщиков от Санкт-Петербурга и участвовал в финальной жеребьевке Чемпионата мира по футболу 2018. Маленьким пассажирам во время полета вручили тематические подарки от авиакомпании «Россия».

«Спорт – это неотъемлемая часть моей жизни, моя страсть, моя мечта, — поделился Владимир Воробьев. — Сегодня я счастлив быть участником этой презентации и очень надеюсь, что наш самолет в новой спортивной ливреи станет частицей вдохновения для наших спортсменов, выразит нашу надежду и сможет воодушевить наших атлетов на покорение новых высот».

Ростов-на-Дону является одним из 11 городов, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу 2018. Этот год в Ростове объявлен годом детского спорта. В регионе уже прошли международный юношеский турнир по греко-римской борьбе, всероссийские регаты по гребному и парусному спорту, первенство ЮФО по боксу, первенство России по современному пятиборью и вольной борьбе.

«Спортолёт» не первый самолет с уникальной спортивной ливреей в парке авиакомпании. «Россия» является партнером и официальным перевозчиком футбольного клуба «Зенит» с июля 2014 года. Airbus A319 с бортовым номером VQ-BAS стал первым воздушным судном, раскрашенным в цвета российского футбольного клуба. С момента презентации в ноябре 2014 года он завоевал широкую популярность среди футбольных фанатов и авиапутешественников, получив народное название «Зенитолёт».

Авиакомпания «Россия» входит в Группу «Аэрофлот». Совокупная маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 130 направлений. В 2017 году «Россия» перевезла более 11 миллионов пассажиров, закрепив за собой место в тройке лидеров по данному показателю в гражданской авиации РФ.

 


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Новости компаний
предоставлено компанией «Аэрофлот»
09.06.2018 15:27

«Спортолет» впервые прибыл в Ростов-на-Дону из Санкт-Петербурга

Airbus A319 авиакомпании «Россия», получивший народное название «Спортолёт» благодаря новой ливрее, посвященной теме спортивных достижений российских атлетов приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону название и герб которого нанесены на его фюзеляже
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предоставлено компанией «Аэрофлот»
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«Спортолет» впервые прибыл в Ростов-на-Дону из Санкт-Петербурга
Airbus A319 авиакомпании «Россия», получивший народное название «Спортолёт» благодаря новой ливрее, посвященной теме спортивных достижений российских атлетов приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону название и герб которого нанесены на его фюзеляже
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
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