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09.06.2018 15:38

Депутат ЗакСа предложил создать медцентр для тяжелобольных бездомных

Депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев обратился к вице-губернатору Анне Митяниной с предложением по созданию в Петербурге специализированного медицинского и реабилитационного центра для тяжелобольных людей без определенного места жительства. Об этом сообщили 9 июня в пресс-службе парламентария.

Отмечается, что только в середине мая – начале июня этого года петербургскими общественными организациями, которые оказывают помощь обездоленным людям, зафиксировано пять случаев, когда тяжело больные, не способные самостоятельно передвигаться бездомные после краткосрочного пребывания в стационаре были выписаны фактически на улицу. Два человека только при помощи посторонних оказались в мобильном приюте для бездомных региональной общественной организации «Мальтийская служба помощи».

В настоящее время по двум из пяти случаев депутат направил обращения в прокуратуру города для принятия мер прокурорского реагирования в отношении ряда государственных бюджетных учреждений здравоохранения города.

«Учитывая, что даже в случае получения полноценной и высококвалифицированной помощи в городских стационарах лица без определенного места жительства после выписки будут оказываться на улице, считаю необходимым принять меры для обеспечения доступа этой категории граждан не только к срочной медицинской помощи, но и длительному лечению, восстановлению и уходу. В частности, путем создания в Санкт-Петербурге специализированного медицинского и реабилитационного отделения для тяжело больных без определенного места жительства, которые не могут себя обслуживать и самостоятельно передвигаться», – говорится в обращении Цивилева.

Пока же депутат предлагает городским властям обеспечить взаимодействие учреждений здравоохранения с профильными некоммерческими организациями, которые готовы самостоятельно доставлять бездомных в свои пункты.

По данным общественных организаций, ежегодно на улицах Петербурга умирает более тысячи бездомных.


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