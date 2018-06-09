Арест Павленского бессрочно продлили во Франции

Французский суд бессрочно продлил срок ареста российскому художнику-акционисту Петру Павленскому.

Павленский будет находиться под стражей до рассмотрения его дела о поджоге Банка Франции. Об этом на своей странице в Facebook 9 июня написала его гражданская жена Оксана Шалыгина. В феврале ему уже продлевали арест на 4 месяца.

По словам Шалыгиной, на данный момент неизвестно, когда пройдет суд над Павленским. «Он в прекрасной физической форме, бодр и весел», – добавила она.

В конце октября переехавший во Францию Петр Павленский поджег здание Банка Франции на площади Бастилии в Париже в рамках акции «Освещение», как это назвал сам художник. По его словам, он пошел на такой шаг из-за желания «разжечь огонь революции».

Напомним, что Петр Павленский стал известен благодаря своим скандальным акциям. В июне 2016 года суд обязал Павленского выплатить полумиллионный штраф за поджог двери Федеральной службы безопасности в рамках его перформанса. В январе 2017-го Павленский уехал во Францию с соратницей Оксаной Шалыгиной и двумя детьми, где получил политическое убежище.