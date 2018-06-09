«Маршалы» ФСИН поздравили наркодилера песней «Сектора Газа»

Разыскники регионального УФСИН задержали петербуржца, заочно приговоренного к 10 годам за торговлю наркотиками. Оперативники знали, что у него день рождения и, чтобы ему веселее было ехать в тюрьму, заранее приготовили музыку.

По информации «Фонтанки», 8 июня сотрудники разыскного отдела УФСИН по Петербургу и Ленобласти, которых пресса называет «маршалами» по аналогии с их американскими коллегами, охотящимися за сбежавшими от суда, задержали 30-летнего петербуржца Максима.

По данным «Фонтанки», в 2014 году он был заочно приговорен Калининским судом Петербурга к 10 годам колонии строгого режима за сбыт наркотиков, а еще раньше был объявлен в федеральный розыск.

Как стало известно нашему изданию, оперативники встретились с ним в парадной дома по Товарищескому проспекту. Когда же он пришел в себя и вздохнул, мол, сегодня его день рождения, ему ответили: «Мы в курсе». Более того, когда его поместили в служебную машину, то в салоне заиграла песня культовой в прошлом панк-группы «Сектор Газа» – «Мне сегодня тридцать лет».

Понятно, что это произошло не случайно, что, собственно, и не скрывают «маршалы». По их мнению, надо творчески относиться к сыску, а к своим клиентам – с юмором и по-человечески. Действительно, в той песне есть алгоритм поведения и в такой ситуации: «Не грусти и даже не делай вид».

Напомним, что на днях «Фонтанка» сообщала, что перед чемпионатом мира «маршалы» ФСИН сумели вытащить 211 беглецов из 250 петербургских квартир.