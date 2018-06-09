Пулковские астрономы будут наблюдать за звездами из Кисловодска

Пулковская обсерватория сворачивает наблюдения за космосом. Это следует из постановления Российской академии наук, опубликованного 7 июня.

Согласно документу, все наблюдательные программы из Пулковской обсерватории перенесут на другие базы. В самой обсерватории «Фонтанке» 9 июня объяснили, что сотрудники никуда не переезжают, а продолжат научную работу в том же историческом здании на Пулковском шоссе, 65. Однако смотреть с Пулковских высот на звездное небо они больше не будут. «В постановлении нет ни слова о переводе куда-либо ученых, речь только о переносе наблюдательных программ. На какие базы, пока не определено, но у нас, например, есть собственная база в Кисловодске», — сообщили в пресс-службе обсерватории. Наблюдения за звездами будут переносить в другие места постепенно в течение 5 лет.

Как уже писала «Фонтанка», Пулковская обсерватория решила отказаться от наблюдений за небом в Петербурге несколько лет назад, но многие астрономы протестовали против этого решения. Необходимость следить за звездным небом была основным аргументом ученых, выступающих против реализации в районе Пулковских высот крупных проектов жилищного строительства.

НИПИград по заказу Российской академии наук разработал Концепцию развития прилегающей к обсерватории территории. Как рассказал в марте «Фонтанке» директор НИПИграда Юрий Кириенков, ее реновация начнется с сокращения защитной зоны, созданной в 1945 году для обеспечения наблюдений в астрономическом центре.