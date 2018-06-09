В Финляндии ищут родственников погибших сто лет назад «красных»

Власти Финляндии предприняли необычный шаг, чтобы попытаться найти потомков похороненных в братской могиле «красных» бойцов, погибших сто лет назад в гражданской войне. Захоронение находится в районе Виерумяки муниципалитета Хейнола, примерно в 150 км к северу от Хельсинки.

Как пишет Yle, региональное агентство Южной Финляндии опубликовало объявление в крупнейшей столичной газете Helsingin Sanomat и официальном государственном издании Virallinen Lehti, в котором попросило откликнуться тех, кто считает, что их родственники могут быть захоронены в индустриальной зоне Versowood, и спросило, не против ли они, чтобы останки переместили на кладбище лютеранской церкви Хейнола.

Считается, что в братской могиле погребены сотни людей, однако точных данных о количестве нет. Мемориальный камень, установленный спустя 30 лет после событий, в 1949-м, гласит, что под ним захоронены останки 300 человек, которые «умерли за свои убеждения» во время войны, разразившейся после провозглашения независимости Финляндии от Российской империи. Однако, по некоторым данным, на самом деле там может быть несколько десятков человек. Так или иначе, эксгумация, идентификация с помощью тестов ДНК и перезахоронение будут трудоёмким и дорогостоящим предприятием.

Деревообрабатывающая компания Versowood и город Хейнола хотят переместить останки на кладбище, потому что сейчас захоронение находится в центре оживлённой промышленной зоны.

Считается, что во время гражданской войны в Финляндии были убиты, погибли в лагерях и пропали без вести более 25 000 «красных». Подробнее о гражданской войне в Финляндии читайте в материале «Фонтанки».