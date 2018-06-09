В Омске уволили учительницу за фото в купальнике

В омской общеобразовательной школе № 7 решили, что учительница истории не имеет права быть моделью.

Как сообщает 9 июня портал НГС.Омск, в администрации города подтвердили, что причиной увольнения стала именно «откровенная фотография», появившаяся в Интернете.

«Виктория своим поведением — распространением в Интернете фотографий фривольного содержания в целях продвижения коммерческого проекта — нанесла урон имиджу школы. В школе № 7 создан кодекс профессиональной этики педагогов, который служит основой для формирования должной морали, этических норм», — заявили журналистам в администрации, уточнив, что такова позиция школы.

В самой школе от комментариев отказываются. Отметим, учительнице Виктории 26 лет, она учится в модельной школе для девушек с пышными формами. Ее фото разве что с натяжкой можно назвать «откровенным» – она позировала в купальнике в стиле пин-ап для рекламы магазина одежды plus size.

При этом сама Виктория свое фото в соцсетях не размещала, поскольку понимала, что его могут увидеть ученики. Скорее всего, родители увидели фото в публикации все того же портала НГС.Омск, посвященной открытию модельного агентства.

Учительница рассказала, что на следующий день после публикации ее вызвала завуч и потребовала написать заявление об увольнении по собственному желанию. В противном случае женщине угрожали увольнением по статье «За систематические дисциплинарные нарушения».

«Извините меня, это же не реклама мужского салона. Люди фотографируются, выкладывают фотки с отдыха, и что в этом такого? А здесь просто реклама магазина», — сказала Виктория. Но заявление все же написала, поскольку понимала, что спокойно работать ей не дадут. При этом учительница уверяет, что с детьми у нее сложились отличные отношения и они будут крайне огорчены ее уходом.